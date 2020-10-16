MERİÇ ARAL - DOKTOR AYŞE

Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.

2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.