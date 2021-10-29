Kırmızı Oda dizisi yeni bölümleri Tv8'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizide Süveyda'nın annesi rolünü canlandıran Narin karakteri ise merak ediliyor.

KIRMIZI ODA NARİN KİMDİR?

Aylin Paksoy, 23 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

Çeşitli festival filmlerinde, kısa filmlerde ve reklam filmlerinde yer alan Palsoy Kırmızı Oda dizisinden önce Hekimoğlu dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.