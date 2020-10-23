Kırmızı Oda dizisi yeni bölümleri ile her Cuma akşamı TV8 ekranlarında yer alıyor. Kırmızı Oda'nın yönetmenliğini Cem Karcı yapıyor, senaryosunu ise Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu yazıyor. Kırmızı Oda dizisinin konusu şöyle: "Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatıyor." İşte Kırmızı Oda dizisi oyuncuları...

BİNNUR KAYA - DOKTOR HANIM