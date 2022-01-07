Her Cuma 20:00'da Kırmızı Oda TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bu hafta neden yok? İşte detaylar...