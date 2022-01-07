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Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? Kırmızı Oda bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bu hafta neden yok?

Kırmızı Oda bu hafta yok mu? Sorusu gündemde. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda TV8 yayın akışında yer almaması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bu hafta neden yok? İşte Kırmızı Oda hakkında

07.01.2022 - 16:53 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Her Cuma 20:00'da Kırmızı Oda TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bu hafta neden yok? İşte detaylar...

  • KIRMIZI ODA YOK MU, VAR MI? 

    Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü yayın akışında yer almadı. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü bu hafta ekranlarda yer almayacak.

  • KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

    Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tarihi belli olmadı. Önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm tarihi belli olunca haberde yer alacak.

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

    11:15 MasterChef Türkiye

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

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