Son günlerin en çok konuşulan yapımlarından Kırmızı Oda 8. bölüm dün akşam yayınlandı. TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda 8. bölümde neler oldu? Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kırmızı Oda 9. bölüm fragmanı izle...
KIRMIZI ODA 9. BÖLÜM FRAGMANI
https://twitter.com/kirmiziodadizi/status/1319750951801159686?s=20
KIRMIZI ODA 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Celil Nalçakan'ın konuk oyuncu olarak dahil olduğu Kırmızı Oda 8. bölümü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglere damga vurmayı başaran ve her bölümüyle sosyal medyanın en çok konuştuğu yapımlar arasında olan Kırmızı Oda, sekizinci bölümüyle sizlerle. İşte Kırmızı Oda 23 Ekim son bölümü...
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ sekizinci bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Kırmızı Oda 8. Bölüm Özeti:
‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor. Doktor Hanım, tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip’i bir çılgınlık yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Küçük Osman annesinin ölümünü kabullenirken; Doktor Piraye, Akif’in (Deniz Hamzaoğlu) kontrol arzusunun ailevi çatışmalardan kaynaklandığını tespit ediyor. Alya (Melisa Sözen) ise ailesindeki değişimi ve anne babasıyla geçirdiği İstanbul günlerini anlatıyor. ‘Kırmızı Oda’nın sekizinci bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak Celil Nalçakan katılıyor.
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