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Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 18. son bölüm

TV8'in kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, 18. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım’la paylaştı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

01.01.2021 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 18. son bölüm

Kırmızı Oda dizisinde heyecan devam ediyor. Bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizide gözler 19. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

KIRMIZI ODA 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik),geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk’un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım’la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can’la kurduğu arkadaşlığı anlatır.

Birlikte yola çıktığı Yavuz’un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru’yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım’ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım’la paylaşır.

KIRMIZI ODA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kırmızı Oda 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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