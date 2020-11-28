Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 13. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları),çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.

Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.

KIRMIZI ODA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...