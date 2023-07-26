Kırmızı listedeki 4 kuş türü Balık Gölü'nde görüldü

"KADİFE ÖRDEĞİN DE ÜREDİĞİ BİLGİSİNE RASTLADIK"

Gölde geçmiş yıllarda yaşadığı bilinen kadife ördeğin (Melanitta fusca) de takibini yaptıklarını anlatan Çelik, "Burada patkalardan elmabaş ve tepeli patka ile kızkuşu bölge için önemli türlerden. Geçmiş kayıtlara baktığımızda burada kadife ördeğin de ürediği bilgisine rastladık. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek, türü takip edeceğiz" diye konuştu.