Kırmızı kartı iptal olan Rafael, ilk 11’de

Geçtiğimiz hafta Başakşehir’in, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 yenildiği karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek tarafından 71. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan ancak daha sonra turuncu-lacivertli kulübün PFDK’ya yaptığı itirazın kabul edilmesiyle kartı iptal edilen M.Başakşehir’in 30 yaşındaki oyuncusu Rafael, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11’de sahaya çıktı.

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