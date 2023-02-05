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Başakşehir'de hastane önündeki kavşakta kırmızı ışıkta geçti: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta iki hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada takla atan aracın içindeki 1 kişi hayatını kaybetti, aynı araç içindeki 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

Giriş: 05.02.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Başakşehir'de kırmızı ışıkta geçen araç çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler
DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, hastane önünde kırmışı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza saat 08.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç şoförü kırmızı ışıkta geçerek hafif ticari araca çarptı.

Kazada içinde 3 kişinin olduğu çarpılan hafif ticari araç takla attı. Kırmızı ışık ihlali yapan şoför de kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince takla araç araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ferhat Abul'un (42) hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ferhat Abul'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazada aynı araç içinde bulunan Muhyettin Abul ve Ferhat Atakul da hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.

Kaçan sürücü polis ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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