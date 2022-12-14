Kırmızı ışıkta çocukların gözü önünde kavga!

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yakınlarda bulunan ilköğretim okulu öğrenci ve velilerin de yoğun olarak kullandığı caddede iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada bir kişi koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kornaya basarak, yayaya tepki gösterdi. Yaya ise otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.