Kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı: 9 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen kazada iddiaya göre, Mehmet Ekerbiçer idaresindeki 27 H 0083 plakalı halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Özer Bük kontrolündeki 27 ABY 368 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular araç içerisinde savrularak yere düştü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen kaza sonucu yaralanan 9 yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinden yaptı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 9 yolcu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.