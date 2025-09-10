Habertürk
        Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı: Baba öldü, oğlu yaralı | Son dakika haberleri

        Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete kamyon çarptı: Baba öldü, oğlu yaralı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 20:30 Güncelleme: 10.09.2025 - 20:32
        Kırmızı ışıkta kaza: Baba öldü, oğlu yaralı
        Bursa'daki kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy Mahallesi’nde meydana geldi. Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücü Ata ile arkasında bulunan oğlu Eymen Ata (15) savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata,oOlay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ata yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Eymen Ata ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

        Kamyon sürücüsü Turhan E.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
