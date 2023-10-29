Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Aksaray'da kırmızı ışık faciası: 2 ölü, 19 yaralı - Son dakika haberi

        2 kişinin can verdiği kırmızı ışık faciasında sürücü tutuklandı

        Aksaray'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazada yeni bir gelişme yaşandı. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışık faciasında sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da, kırmızı ışıkta geçerek 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücü Erol Özkök (27), tutuklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, 24 Ekim günü saat 08.30 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 15'inci kilometresinde Yeni Mahalle Kavşağı'nda yaşandı. Ankara istikametinden Aksaray'a seyreden Erol Özkök (27) idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö. (55) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

        2 MESAİ AKKADAŞI CAN VERDİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu. Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR DA ÖLDÜ

        Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çok sayıda büyükbaş hayvan da öldü.

        TEDAVİSİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü. Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri aksaray
        #kırmızı ışık ihlali
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Habertürk Anasayfa