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        Haberler Sağlık Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) yayılıyor! Kırmızı göz hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

        Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) hızla yayılıyor! Kırmızı göz hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

        Son günlerde sıkça görülen kırmızı göz hastalığı konjonkivit, göz kapağını kaplayan dokular olan konjonktivanın iltihaplanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Konjonktivit zamanında tedavi edilmezse görme kusurlarına neden olabilir. Peki kırmızı göz hastalığı konjonktivit nasıl bulaşıyor ve belirtiler neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:27
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        • 1

          Pakistan'ın Pencap eyaleti çocuklarda görülen kırmızı göz "konjonktivit" hastalığı nedeniyle okulları tatil etti. Dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülmeye başlayan konjonkivit hastalığı gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihaplanması sonucu görülür.

        • 2

          KONJONKTİVİT (KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

          Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivitte göz ve göz çevresinde ortaya çıkan belirtileri şunlardır;

          - Bir veya her iki gözde kızarıklık

          - Göz kapaklarında şişme

          - Tek veya her iki gözde kaşıntı

          - Gözyaşı üretiminin artması

          - Gözün içinde bir şey varmış gibi gözleri ovuşturma isteği

          - Çapak oluşturan ve sabahları gözleri açmayı zorlaştıran akıntı

          - Işığa karşı duyarlılık

          - Alt göz kapağı içinde foliküller

        • 3

          KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

          Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) kimyasal maddeler ile temas, kontakt lenste aşınma, göze giren yabancı cisimler, duman veya toz iç ve dış etkenler sonucu görülebilir.

          Ayrıca bazı virüs tipleri, grip sonrası mikrop konjonktivaya yerleşirse yine görülebilir.

        • 4

          KONJONKTİVİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

          Hastaların şikayetleri uzman tarafından muayene edilerek teşhis edilir. Viral, bakteriyel veya alerjik konjonktivit teşhisi yine doktor tarafından konmalıdır.

        • 5

          KIRMIZ GÖZ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

          Tedavi süreci viral, bakteriyel veya alerjik konjonktivit türüne göre değişir. Tedavi mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. Alerjik konjonktivit genellikle göz damlası ile tedavi edilirken, bakteriyel konjonktivitte antibiyotik gibi ilaçlar kullanılabilir.

        • 6

          KIRMIZI GÖZ HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

          - Eller gözle temas etmemeli ve sık sık yıkanmalıdır. Çevrede hasta birisi varsa eşyaları asla kullanılmamalı ve ayrılmalıdır.

          - Sürekli bilgisayar kullanan kişiler suni göz yaşı damlaları kullanabilir, çünkü ekran gözü kurutabilir.

          - Lens kullanan kişilerin lens hijyenine dikkat etmesi oldukça önemlidir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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