KONJONKTİVİT (KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivitte göz ve göz çevresinde ortaya çıkan belirtileri şunlardır;

- Bir veya her iki gözde kızarıklık

- Göz kapaklarında şişme

- Tek veya her iki gözde kaşıntı

- Gözyaşı üretiminin artması

- Gözün içinde bir şey varmış gibi gözleri ovuşturma isteği

- Çapak oluşturan ve sabahları gözleri açmayı zorlaştıran akıntı

- Işığa karşı duyarlılık

- Alt göz kapağı içinde foliküller