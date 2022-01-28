Kırmızı ginseng bitkisi Çin ve Kore bölgesindeki dağlarda yetişen, sağlığa faydalı bir bitkidir. Günümüzde ilaç sektörünün de dikkatini çeken bu bitki yavaş büyüdüğü için hasadı 4 yılda bir kez gerçekleştirilir. Bu yüzden oldukça değerli bir bitkidir. Kırmızı ginseng faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da üzerinde durulan bir konudur ve doğanın şifası olarak adlandırılır. Kırmızı ginseng yararları hakkında her şeyi sizler için derledik.
Kırmızı Ginseng Nedir?
Adaptojen bir bitki türü olan kırmızı ginsengin vitamin içeriği çok yüksektir. Güney Doğu Asya bölgesine ait olan ginseng bitkisinin en çok yetiştirildiği yerler ise Çin ve Kore’deki dağların etekleridir. 4 yılda bir hasat edilebilen kırmızı ginseng bitkisinin kökü çok yavaş gelişir. İlaç sektöründe de kullanılan kırmızı ginsengin ihracatı tüm dünyaya yapılmaktadır.
Kırmızı Ginseng Faydaları
Doğanın mucizevi bitkilerinden biri olan kırmızı ginseng ne işe yarar? sorusunun cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alır. İşte kırmızı ginsengin insan sağlığına faydaları:
- Vücudu dengeler. Stres, halsizlik ve sinirden korunmanızı sağlar.
- Zihinsel fonksiyonların daha sağlıklı çalışmasında yardımcı bir bitkidir.
- Vitamin içeriği açısından zengindir. Düzenli tüketimi ile vücuda enerji verir. Dinç hissetmenizi sağlar.
- Kalp dostudur. Kullanımı ile birlikte kalp ve damar hastalıkların oluşmasında önleyici bir rol üstlenebilir.
- Kanser hücrelerine karşı vücudun direnç göstermesini sağlar.
- Kötü kolesterole iyi gelir.
Kırmızı Ginseng Faydaları Cinsellik
Kırmızı ginsengin cinsellik üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Kırmızı ginseng içerisinde bulunan afodizyak etkinin libidoyu yükselterek cinsel isteği arttırdığı ifade edilir. Bunun yanı sıra kırmızı ginseng kullanımının erektil disfonksiyona da iyi geldiği bilinir.
Kırmızı Ginseng Saça Faydaları
- Yıpranmış saçları güçlü bir yapıya kavuşturur.
- Saçın daha parlak ve canlı gözükmesine yardımcı olur.
- Saçın çevresel etkiler ve işlem görmesinden kaynaklı ortaya çıkan nem kaybını geri kazanmasına yardımcı olur.
- Saç dökülmesini engelleyici özelliklere sahiptir.
- Saçın daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar.
- Saç derisini iyileştirir, köklerini güçlendirir. Kepek ve egzama oluşumunu engeller. Bu yüzde pek çok şampuan ve bakım kreminde kırmızı ginseng kullanımı tercih edilmektedir.
Kırmızı Ginseng Zararları
Kırmızı ginsengin insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle kırmızı kore ginseng içeriği ile saç bakımından kalp hastalığına kadar brçok alanda olumlu etki gösterir. Ancak kırmızı ginsengin faydası kadar zararı da olabilir. Mucizevi etkileri olan bu bitkinin tüketim miktarı çok önemlidir. İşte kırmızı ginsengin fazla tüketimi ile meydana gelebilecek zararlar:
- Kırmızı ginsengin aşırı tüketimi uyku problemleri yaşamanıza yol açar.
- Çok fazla tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir. İshale yol açabilir.
- Sinir ve strese iyi gelmesine rağmen aşırı tüketimi sinir oluşumuna yol açabilir.
- Ağız kuruluğu problemleri yaşanabilir.
- Mide bulantısı ve baş ağrısı sorunlarına yol açabilir.
- Görmeyi olumsuz etkileyebilir. Bulanık görme problemi gerçekleşebilir.
- Kırmızı ginsengin fazla tüketimi burun kılcal damarlarının çatlamasına yol açarak kanama olmasına neden olabilir.
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