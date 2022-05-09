Kırmızı et üreticilerinden destek talebi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, ramazanda kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına Et ve Süt Kurumunca yetiştiricilere verilen 2 bin 500 lira destek ödemesinin yıl sonuna kadar uzatılmasını istediklerini söyledi.
Tunç, AA muhabirine, kırmızı et üretiminin ülke gündeminde çokça konuşulan konulardan biri olduğunu ancak üreticinin her şart ve koşulda üretimine devam ettiğini belirtti.
Üreticiden çıkan etlerin fiyatlarıyla oynandığına dikkati çeken Tunç, fiyat artışının da tüketiciye yansıdığını dile getirdi.
Tunç, gelir düzeyi düşük tüketicilerin de fiyatların yüksekliğinden şikayet ettiğini vurgulayarak "Yem, işletme maliyetleri, tüm girdilerde yüzde 100'ün üzerinde artış var. Et fiyatları yüzde 50-60 civarında arttı. İnanın biz geçen seneki yem fiyatlarından alalım, yine 50 liraya et satmaya razıyız ama ciddi anlamda girdi maliyetleri arttığından dolayı bunun altında eziliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Et ve Süt Kurumunca ramazan süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesini hatırlatan Tunç, "Bunun yıl sonuna kadar devam ettirilmesini, sadece Et ve Süt Kurumu değil genele yayılmasını istiyoruz. Tüm ruhsatlı mezbahalarda 2 bin 500 lira eğer üreticiye verilirse, insanlar ucuz ete ulaşmış olur çünkü üreticinin zararı bu şekilde giderilmiş olur." diye konuştu.
KURBANLA İLGİLİ SIKINTI YOK
Tunç, Kurban Bayramı öncesinde hayvan sıkıntısı yaşanmayacağına işaret ederek şunları kaydetti:
"Kurbanla ilgili en ufak sıkıntımız yok. Elimizdeki sayılara, verilere baktığımızda Kurban Bayramı'nın rahat şekilde geçeceğini veriler bize söylüyor ama fiyatlar noktasında insanlar geçen seneki fiyatlardan kurbanlık alacağım dediği zaman bu biraz zor. Onun için kurbanlık hissesi için en düşük 2 bin 500 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyor, belki biraz daha yukarı doğru olabilir."
Zincir marketlerin üretici birlikleriyle irtibata geçmeleri halinde ürünün daha ucuza mal edilebileceğini düşündüklerini dile getiren Tunç, "Zincir marketlere böyle bir teklifte bulunduk. İnşallah dönüş olursa vatandaşa daha ucuza kaliteli et yediririz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
"ETİN DIŞARIDAN GELMESİ TÜKETİCİNİN UCUZ YEMESİ DEMEK DEĞİL"
Hayvan ithalatına yönelik spekülasyonlara da değinen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bazı insanların bununla ilgili sürekli olsun diye gayreti var çünkü rant, gelir var. Bunlar bir elin parmakları sayısı kadar kişiler. Bunlara da Türkiye Cumhuriyeti'nin fırsat vereceğini zannetmiyorum. Üreticiler olarak böyle bir şeyin olmasının hiçbir zaman taraftarı değiliz çünkü etin dışarıdan gelmesi, tüketicinin ucuz yemesi demek değil. Burada hem üretici hem tüketici kaybediyor. Böyle bir durumda neden dövizimizi dışarıya verelim, kendi üreticimiz kazansın. İnsanlar bir kilogram alacağına 750 gram alsın ama nihayetinde para ülkemizde kalsın."
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