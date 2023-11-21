Kırmızı ejderhanın ülkesi: Galler

FUTBOL VE RUGBY

Ülke de spor kültürü de oldukça köklü. Futbol ve rugby ülkenin en önde gelen sporları. Cardiff'te iki önemli stat bulunuyor biri A Milli Futbol Takımı'nın da Galler ile karşı karşıya geleceği 33 bin kişilik Cardiff City Stadı, diğeri ise rugby maçlarına ev sahipliği yapan 74 bin kişilik Principality Stadyumu.