Kırmızı bültenle aranan zanlı Yozgat'ta yakalandı
Interpol ve Europol tarafından hakkında "Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri" suçundan kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca hakkında "Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri" suçundan kırmızı bülten çıkarılan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.