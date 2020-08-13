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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) üyesi olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle arandığı kaydedilen Mohamad Ahmad (30) Malatya’da yakalandı.

Ahmad, emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya adliyesine sevk edildi. Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Ahmad, Heyet Tahrir Şam isimli terör örgütüne üye olmadığını iddia etti.

Ahmad ifadesinde, Almanya’dan Suriyelilerle yardım için Suriye’ye gittiğini, herhangi bir çatışmaya katılmadığını, Türkiye ve Türk askerlerine yönelik bir eylem içinde olmadığını, daha iyi şartlarda sağlık hizmeti alması için hamile olan eşi, çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte Suriye’den Gaziantep’e geldiğini ve kendisini Malatya’ya tanımadığı kaçakçıların getirdiğini ileri sürdü.

Mahkeme, Mohamad Ahmad hakkında, “Soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, tanık anlatımları ve kırmızı bültenle arandığı, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu, şüphelinin üzerine atılı suçun katalog suçlarından olması” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Zanlı, cezaevine götürülürken, eşi, çocukları ve kayınvalidesi ise Yabancılar Şubesine teslim edildi.