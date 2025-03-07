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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı bültenle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı!

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hırsızlık şüphelisi Muğla Fethiye'de yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:03
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        Kırmızı bültenle aranan hırsız yakalandı!
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        Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K'nin (36) Fethiye'de olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.K, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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