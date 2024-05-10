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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı bültenle aranan gaspçı Antalya'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan gaspçı Antalya'da yakalandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, Antalya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:57
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        Kırmızı bültenle aranan gaspçı Antalya'da yakalandı
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        Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

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        #Antalya
        #kırmızı bülten
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