Doç. Dr. Özçelik, "Geçtiğimiz aylar içerisinde Meclis Komisyonu, bu bölgede bir araştırma başlatmıştı. Bu araştırmalar neticesinde göle giren kirleticilerin tespiti ve gölün gelecek kuşaklara aktarılması için yapılacak önlemler kararlaştırılmış ve araştırılmaya başlanmıştı. Maalesef kirlilik etkileri yoğun bir şekilde sürüyor. Göl seviyesindeki bu yükseliş ve göldeki canlanmanın önümüzdeki dönem için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tesislerden gelen kirleticilerin bir an önce tespit edilerek azaltılması ve göle temiz su girişinin sağlanması gerekiyor. Önümüzde bahar ve yaz ayarlarında özellikle Büyük Menderes Nehri'nden gelen suyun azalmasıyla beraber tekrar benzer olumsuzlukların yaşanmasıyla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.