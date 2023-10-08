KİRLİ SEPETİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



İlkgül’ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül’den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül’ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur.



Songül’ün yokluğunda Canan’la da ilgilenen Hayriye’nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.