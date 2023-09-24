KİRLİ SEPETİ DİZİSİ KONUSU

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür.

Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.