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        Haberler Televizyon Kirli Sepeti dizi konusu nedir ve uyarlama mı? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları kimler?

        Kirli Sepeti dizi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları

        FOX TV ekranlarında başlayacak olan Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Ayça Bingöl ve Ceren Moray'ın yer aldığı Kirli Sepeti dizisi; İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alacak. Dizi severler için Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte FOX TV yeni dizisi Kirli Sepeti oyuncuları ve hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:12
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        • 1

          Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İlk bölümüyle 24 Eylül 2023 Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak olan Kirli Sepeti'nin konusu ve oyuncu kadrosunu bir araya getirdik. İşte, FOX TV Kirli Sepeti dizi oyuncuları ve konusu...

        • 2

          KİRLİ SEPETİ DİZİSİ KONUSU

          Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür.

          Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

          Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

        • 3

          KİRLİ SEPETİ DİZİSİ OYUNCULARI

          Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        • 4

          KİRLİ SEPETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

          Kirli Sepeti dizisinin uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin özgün bir senaryo olması bekleniyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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