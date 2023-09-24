Kirli Sepeti dizi konusu nedir, uyarlama mı? FOX TV Kirli Sepeti dizisi oyuncuları
FOX TV ekranlarında başlayacak olan Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Ayça Bingöl ve Ceren Moray'ın yer aldığı Kirli Sepeti dizisi; İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alacak. Dizi severler için Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte FOX TV yeni dizisi Kirli Sepeti oyuncuları ve hikayesi...
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Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İlk bölümüyle 24 Eylül 2023 Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak olan Kirli Sepeti'nin konusu ve oyuncu kadrosunu bir araya getirdik. İşte, FOX TV Kirli Sepeti dizi oyuncuları ve konusu...
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KİRLİ SEPETİ DİZİSİ KONUSU
Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür.
Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.
Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.
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KİRLİ SEPETİ DİZİSİ OYUNCULARI
Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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KİRLİ SEPETİ DİZİSİ UYARLAMA MI?
Kirli Sepeti dizisinin uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizinin özgün bir senaryo olması bekleniyor.
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