Kirli paranın izindeki roman

The New York Times'de en çok satan yazarlar arasında yer alan yazar Cristina Alger'ın finans dünyasındaki entrikaları işlediği romanı 'Kirli Para' Türkiye'de de satışa çıktı

Cristina Alger gerilim üzerine yazdığı romanlar ile dünya kitap listelerini zorlamaya devam ediyor. The New York Times'ın en çok satanlar listesindeki 'Girls Like Us', 'The Darlings' ve 'This Was Not the Plan' adlı kitaplarından sonra 'Kirli Para' satışa çıktı.

The Roman Yayınları etiketiyle çıkan kitap, finans dünyasındaki entrikaları konu alıyor. İsviçre'nin en önemli bankalarından biri adına çalışan başarılı bankacı Matthew Werner'in bulunduğu özel uçağın şüpheli şekilde düşüşü ve esrarengiz ölümüyle eşi Annabel Werner'in bankacılık dünyasının sırlarını ortaya çıkarmak için yola düşüşünü ve bu yolda finans dünyasını sarsacak gerçeklerin ortaya çıkışı yer alıyor.