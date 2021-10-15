AA

Henüz 5 günlük yavruyken torunu Yiğit'e hediye edilen Çin kazının 3 yıldır bakımını üstlenen Hatice Özkan, Kirli ismini verdikleri kazı bir an olsun yanından ayırmıyor.

AA'nın haberine göre Özkan, evde, mahallede ve köyde beraber vakit geçirdiği Kirli ile torunu Yiğit'i de eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda zaman zaman ziyarete gidiyor.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetiminin ilgi gösterdiği Kirli, bahçede, okul koridorlarında ve öğretmenler odasında dolaşıp, bazı günler sınıfa da girerek derslere neşe katıyor. Kirlinin okulda vakit geçirdiği zaman diliminde okulun maskotu olan Krema isimli köpek de kaza eşlik ediyor.

KENTİN MASKOTU HALİNE GELDİ

Hatice Özkan, 3 yıldır aynı evi paylaştığı Kirli'nin adeta kentin maskotu haline geldiğini söyledi.

Kazın bakımını evinin balkonunda yaptığını anlatan Özkan, "Benimle beraber her yere geliyor, ben de işim olduğu zaman her yere onunla gidiyorum, yanımdan ayırmıyorum" dedi.

Özkan, Kirli'yi çevresindeki hemen herkesin tanıdığını dile getirerek, "Pazara gittiğim zaman 'Kirli' geliyor mu diye hemen arkama bakıyorlar. Her sabah çıkarıyorum dışarı, gezdiriyorum. Ben ihtiyacımı görmek için çıktığımda durmuyor o da benimle geliyor" diye konuştu.

Kirli'nin ismini oğlu ve torunun verdiğini, onun da adı söylendiğinde hemen tepki verdiğini vurgulayan Özkan, "Torunum okula gittiğinde çoğu sabah Kirli'yle birlikte götürüp getiriyoruz" ifadesini kullandı.

"BENİM İÇİN KİRLİ, EVLAT DEMEK"

Özkan, ev taşıdığı için Kirli'yle bu aralar ayrı yerlerde kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Göremezsem özlüyorum onu. Benim için 'Kirli' evlat demek. Başka bir şey diyemem, içime sokasım geliyor. Adını söyleyerek seviyorum ama daha çok kurban olurum seni veren Allah'a diyorum ona, öyle seviyorum. Ben onun gidişini görmeyim ama o benim gidişimi görsün. Ben onun öldüğünü görmeye dayanamam. Kirlinin insanlarla arası çok iyi, insanları seviyor, sosyalleşti. Oynuyor, saldırması falan yok. Herkesi seviyor. Tanıdıklarına daha değişik sesler çıkartıyor, çocukları çok seviyor, Kirli'ye koş koş dediğin zaman açıp kanatlarını koşuyor, gel kucağıma dediğim zaman, kucağıma geliyor, bana kendini sevdiriyor."

"BABANNEM BEN VE KİRLİ BİRLİKTE GEZİYORUZ"

Özkan'ın torunu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yiğit Terzi ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, babasından doğum günü hediyesi olarak Çin kazı istediğini söyledi.

Terzi, "Kirli"nin okula ilk geldiği gün arkadaşlarının şaşırdığını ifade ederek, "Babaannemle çoğu zaman beni okula getirip, götürüyor. Arkadaşlarımla oynuyor, derse de girip okulu dolaşıyor, ben onu çok seviyorum. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Farklı bir hayvan olduğu için arkadaşlarıma da değişik geldi. Babaannem, ben ve 'Kirli' birlikte geziyoruz, esnafa gidiyoruz sonra da eve dönüyoruz" dedi.

"TÜRKÇEDEN ANLIYOR MU BİLMİYORUM AMA DERSLERİMİZE NEŞE KATIYOR"

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aylin Yaylı da akademik başarının yanında çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılayıp her yönüyle doğru ve düzgün yetişmeleri için okul olarak çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Yaylı, okullarında kedi ve köpek beslediklerini ifade ederek, "Ayrıca bir velimizle okula gelen Kirli'miz var. Her gün bizim misafirimiz oluyor, benim odama, öğretmenler odasına, zaman zaman sınıflara çıkıyor bizimle derse gidiyor. Matematikten, Türkçeden anlıyor mu bilmiyoruz ama derslerimize neşe katıyor" diye konuştu.