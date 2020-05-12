Kırlangıç Vadisi bitki örtüsüyle büyülüyor

Bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle göz kamaştıran vadide, ilkbaharın gelişiyle canlanan doğa, seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

Doğaseverlerin sıkça tercih ettiği, coğrafi özelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da dikkati çeken vadideki sulak ve kayalık alanlarda rengarenk çiçekler açtı.

Vadide özellikle mayıs ayının ikinci haftasında açan müşkürüm, kır süseni, tarla sarmaşığı, sarı papatya, sarıkokulu ve düğün çiçekleri görenleri büyülüyor.