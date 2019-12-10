'Kırkyalan' komedisi

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Hamdi Alkan'ın yönettiği, Rüyhan Duralı'nın senaryosunu yazdığı Trakya komedisi 'Kırkyalan' için bir basın toplantısı düzenlendi. Erdi Yapım ve CJ Entertainment'in yapımcısı olduğu filmde başrolleri Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Zeynep Alkan, Melis Sabah, Hakan Meriçliler, Ataberk Doğan ve Berat Yenilmez paylaştı.
Hamdi Alkan: Çok keyifli bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Geçmişte oyunculuk yapmış ve oyunculuğa devam eden, biraz da yönetmenlik yapan bir kardeşiniz, ağabeyiniz, arkadaşınız olarak şunu söyleyebilirim; keyif alarak çalıştığım, kahkahası, samimiyeti bol, şahane bir film oldu. Hepsi çok keyifli kompozisyonlar, karakterler canlandırdı ve onları hayata geçirdi. Trakya'nın çok güzel bir coğrafyasında, çok güzel bir mevsimde ve güzel bir ışıkta çektik. Havalar sıcaktı. O sıcaklığa rağmen, filmimiz de sıcak bir film oldu. 'Kırkyalan' beş arkadaşın hikayesi. Finalde hikaye bir düğüne kilitleniyor. Oraya gelene kadar başlarına gelen o kadar ilginç olaylar var ki. İzleyicimiz de bunları merak içerisinde, karakterlerimizle beraber öğrenecek. Filmin bence çok özel en lezzetli yanı da bu.
Timur Acar: Pınarhisar çok eğlenceli bir yerdi. Her taraf dokuz sekizlikti. Filmin ritmi de buna bağlı olarak hareketli geçti. Keyifli bir hikaye. Dört kafadar arkadaşın başına gelen bir olay sonucu bir serüvenin içine dalıyorlar. Sonunda da bir düğüne bağlanıyoruz. Ama o düğüne nasıl geliyoruz? İşte orası filmimizin eğlenceli kısmı. Sıcak, samimi ve eğlenceli bir film oldu. Hep beraber göreceğiz.
Oğuzhan Uğur: Detaylarda kaybolan ya da birkaç espri üzerine kurulmuş bir film değil. Komik ve eğlenceli bir film oldu. Hep söylüyorum, biz oynarken Türk filmlerinin tadını aldık bu filmde. Görüntüleri izlediğimizde o dokuyu gördük. İnsanlar eskilerde aradığı o samimiyeti bu filmde bulacak.
Ferdi Sancar: Koray, birçok enteresan şey hakkında fikri olan bir arkadaş. Çok keyifli ve güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekip vardı ve güzel bir set ortamı yaşattılar bize. Son dönemde yaşadığım en keyifli set ortamıydı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Berat Yenilmez: Eğlenceli, güzel, macerası bol, enerjisi hiç düşmeyen, çok samimi ve doğal bir film oldu. Eğlenceli, keyifli ve sıcacık bir film oldu.
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