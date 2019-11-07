'Kırkyalan' geliyor

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı 'Kırkyalan'ın senaryosunu Rüyhan Duralı gerçek karakterlerden esinlenerek kaleme aldı. Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Berat Yenilmez, Zeynep Alkan, Ceren Taşçı ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı 'Kırkyalan' filminin yapımcılığını Erdi Yapım ve Cj'in üstlendi. Tanıtımındaki komik sahneleri ile sosyal medyada 'En Çok Konuşulan Konular' arasında giren Trakya komedisi olan 'Kırkyalan', gösterime 20 Aralık'ta girecek.