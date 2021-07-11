660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün heyecanı sürüyor. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından gözler Başpehlivanlık güreşine çevrildi. İşte Kırkpınar Başpehlivanlık güreşi hakkında merak edilenler...

KIRKPINAR ÇEYREK FİNALE KALAN İSİMLER

Ali Gürbüz

Orhan Okulu

Osman Aynur

Serhat Gökmen

İsmail Koç

Yıldıray Akın

Şaban Yılmaz

Faruk Akkoyun

KIRKPINAR YARI FİNALİSTLER KİM?

3. Tur müsabakalarının ardından Edirne'de çeyrek final için çayıra çıkıp rakibinin sırtını yer değdiren isimler İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun oldu.

KIRKPINAR'DA BAŞPEHLİVANLIK YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak. Güreşler DMAX'ten canlı olarak yayınlanıyor.