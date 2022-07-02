Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu sene bilindiği gibi 1-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenleniyor. Bu yıl 661'incisi düzenlenen yağlı güreş müsabakalarda 54 başpehlivan mücadele edecek. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? 2022 Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...