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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? 2022 Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman başlıyor sorusu son günlerin en çok merak edilen soruların arasında yer alıyor. Kırkpınar yağlı güreşlerini yakından takip edenler " Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? 2022 Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruların yanıtını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

02.07.2022 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu sene bilindiği gibi 1-3 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenleniyor. Bu yıl 661'incisi düzenlenen yağlı güreş müsabakalarda 54 başpehlivan mücadele edecek. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? 2022 Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...

  • KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.

  • 2022 BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

    KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÖDÜL NE KADAR?

    2022 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin TL, ikinciye 48 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verilecek.

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