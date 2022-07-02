Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla 2022 yılında gerçekleştirilen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin final tarihi belli oldu. İşte 2022 Kırkpınar güreşleri final tarihi...

2022 KIRKPINAR GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finali TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

2022 BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

KIRKPINAR TUR ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri ise şöyle:

Yolluklar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.

Tur ücretleri: Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.