Merak içinde beklenen 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde kazanan isim belli oldu. İşte nefeslerin tutulduğu final mücadelesinde rakibini mağlup ederek altın kemeri kazanan isim...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

Yarı finalde Mustafa Taş, Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ederken Cengizhan Şimşek de favorilerden İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselmişti. Finalde karşı karşıya gelen Mustafa Taş Cengizhan Şimşek eşleşmesinin galibi belli oldu.

661. TARİHİ KIRKPINAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

61. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek Mustafa Taş'ı mağlup ederek şampiyon oldu.