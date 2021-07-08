Sarayiçi Er Meydanı'nda 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak güreşlere bu yıl rekor katılım bekleniyor.

Farklı illerden güreşlere katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanların, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hazırlanan platformda kayıtları alınıyor.

Kayıt işlemleri sırasında tartılan pehlivanların güreşeceği boy da belirleniyor.

Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekiyor. Kuranın ardından pehlivanlara numara veriliyor.

Kura çekimi sırasında pehlivanlar son iki gün içerisinde oldukları PCR testini de gösteriyor. PCR testi yaptırmayan pehlivanlar kayıt olamıyor.

Sporcular; minik 1, minik 2, tozkoparan, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde er meydanına çıkacak.

Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri bugün mesai saati bitiminde sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu, dün başlayan kayıtların bugün de devam ettiğini belirtti.

Güreşlere pehlivanların yoğun ilgi gösterdiklerini anlatan Yoğurtçu, "Dün yapılan kayıtlarda yaklaşık 650 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Kayıtlar koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılıyor. Sporcular son iki gün içerisinde oldukları PCR testini gösteriyor. Daha sonra kayıtlarını yaptırıp kura çekiyorlar" dedi.

Bugün sona erecek kayıtlarda 2 bin 500'den fazla pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor.

658. Tarihi Kırkpınar'a katılan 2 bin 380 pehlivan sayısı organizasyon tarihindeki en yüksek sayıydı, bu yıl bu sayının geçileceği tahmin ediliyor.