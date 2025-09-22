DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, yapımına 2017'de başlanan Kırklartepe Barajı'nın 2021'de tamamlandığını söyledi. Temelden yüksekliği 45 metrelik barajın su depolama kapasitesinin yaklaşık 21 milyon metreküp olduğunu belirten Kişi, "Bu 21 milyon metreküp suyla inşallah 57 bin 700 dekarlık alanı sulayacağız" dedi.

Kişi, barajın çiftçilere faydasının sürekliliğini sağlamak amacıyla 2023'te sulama ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşin uhdesinde 1670 sanat yapısıyla farklı çaplarda ve çeşitte yaklaşık 192 kilometre borunun gömülme imalatları da bulunmaktadır. Bu sene inşallah 2 bin dekar araziyi suya kavuşturacağız. 2028'in sonu itibarıyla da işimizin tamamını bitirmeyi hedeflemekteyiz. İşin bitiminin akabinde yıllık milli ekonomimize yaklaşık 500 milyon liralık gelir sağlamış olacağız."