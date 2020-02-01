01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kupada MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran GMG Kırklarelispor, bu başarısını çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.
Takımın teknik direktörü Bilgin Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Şubat Çarşamba günü sarı-lacivertli ekiple karşılaşacak olmaktan ayrı bir gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
Hayallerinde hep "3 büyükleri" Kırklareli'ne getirmek olduğunu belirten Erdem, "Yıllardır hep Fenerbahçe ile karşılaşmak istiyorduk ve Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde denk geldi. Fenerbahçe hayalimizdi, güzel oldu." dedi.
"İYİ BİR SONUÇ ALIRSAK İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI GİRERİZ"
Erdem, Fenerbahçe'nin büyük bir camia ve büyük bir takım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe kazanma alışkanlığı olan bir takım. Buraya tur için iyi bir sonuç almaya gelecek. Fenerbahçe her maçına kazanmak için çıkar. Zor bir maç bizi bekliyor. Takımımız büyük işler başardı. Birlik beraberlikle ve omuz omuza vererek iyi işler yaptık. Türkiye'ye bir heyecan kattık. Böyle maçları çok seviyoruz. Bu takım üç değerli Süper Lig ekibini kupadan eledi, bunlar kolay işler değil. Fenerbahçe'ye karşı da o mücadelemize, aynı heyecan ve hırsla devam edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alırsak ikinci maça avantajlı gideriz."
Erdem, 1989-1990 yıllarında formasını giydiğini takımda 11 yıl teknik direktörlük yaptığını anlattı.
Çok hırslı bir teknik adam olduğunu ve her zaman başarıya odaklandığını aktaran Erdem, şunları kaydetti:
"Hırsını kaybeden bu hayatta her şeyini kaybeder. Hırsımı kaybettiğim anda antrenörlüğü bırakırım. Ben maç esnasında maçı yaşarım. Dışarıdaki insanlara belki şovmenlik olarak gelebilir ama benim umurumda değil. Ben doğal bir insanım. Maç sonrasında atletim kan ter içindedir, maçı oynamış gibiyimdir. Ben o heyecanı o hırsı yaşayacağım. Bu duyguyu bu heyecanı tarif etmek zor. Hareketlerim ile oyuncularımı da uyanık tutuyorum. Amacım, oyuncularımı yönlendirmek. Bu doğrultuda heyecanlı hareketlerim oluyor."
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