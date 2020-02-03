Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Bilgin Erdem yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Topla çeşitli çalışmaların yapıldığı idman, çift kale maçla tamamlandı.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçına çok az bir süre kaldığını belirterek, tarihi maça çıkacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe maçını çok önemsediklerini, çok güçlü ve değerli bir takımla karşılaşacaklarını anlatan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Yeneriz yeniliriz önemli değil, çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Diğer Süper Lig ekiplerine karşı nasıl oynadıysak aynı heyecan, aynı hırsla devam edeceğiz. Tabii ki hayallerimiz var. Fenerbahçe kazanma alışkanlığı olan bir takım. Çıkar kazanmak için oynar. Çarşamba günü de en iyi sonucu almaya çalışacak. Fenerbahçe bizi tur dışı bırakmaya çalışacak ama bizim de hırsımız, inancımız, isteğimiz var. Kupaya devam etmek istiyoruz."

Bilgin Erdem, takım olarak moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu aktardı.

Kulüp başkanı Volkan Can ise Fenerbahçe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Hayallerinin büyük olduğunu aktaran Can, Süper Lig'e yükseleme hedeflerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.