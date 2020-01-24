24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ZTK'da Fenerbahçe ile eşleşen Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, kurayı değerlendirdi. Volkan Can, ''Her iki takım için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki; Fenerbahçe Kulübümüz Kırklarelimize gelsin. Çünkü ilimizin reklamı için, Trakyamızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Bu konu hakkında da bayağı önümüz açıldı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Biz dostuz, burada yeneriz yeniliriz, turu atlarız ya da atlamayız, iyi mücadele edip görsel olarak da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık ondan ötesini de Allah nasip ederse ileri gitmek istiyoruz. Etmezse de canımız sağ olsun. Biz burada hep beraber Trakya halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz'' dedi.
FENERBAHÇE İDARİ MENAJERİ VOLKAN BALLI: ''KIRKLARELİSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI''
Fenerbahçe İdari Menajer Volkan Ballı ise büyük takımlardan birinin Kırklareli'ye gitmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi; Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil açıkçası. Kupanın güzelliği burada zaten. Ben her iki takıma başarılar diliyorum. Dediğim gibi bütün Trakya'daki taraftarımızı oradaki maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, çok fazla seyahat etmeyeceğiz kış şartlarında. Bütün takımlar önemli tabii ki bu seviyeye gelmiş takımlar ama aynı zamanda seyahatler de aynı zamanda etkiliyor. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum'' diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!