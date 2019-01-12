Olay Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Pazaryerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 39 LB 470 plakalı minibüste yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alev topuna dönen minibüsün sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

YANGIN ANI VATANDAŞIN KAMERASINA YANSIDI

Minibüs yangınını gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Minibüste yangını gören bazı vatandaşlarda telefonlarına sarılıp önce itfaiye ekiplerini aradı sonrasında ise minibüs yangınını telefon kameralarına saniye saniye kaydetti. Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.