Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 1’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Hava Savunma Füze Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mustafa Araz 11 Mayıs 2020 tarihinde gece aniden rahatsızlandı. Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Araz, 12 Mayıs 2020 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hayatını kaybeden er Mustafa Araz'ın cenazesi Kağızman’a getirildi. Araz, Kağızman’da toprağa verilecek.