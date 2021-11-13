Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında N.Ö, M.Ç. ve E.K'nin kullandığı araçlardaki 21 Afganistan ve İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yukarıkanara köyünde de bir Suriye uyruklu yakalandı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla N.Ö, M.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.