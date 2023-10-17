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Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Halis Erkorkmaz (68) ile Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Erkorkmaz, tarlasına giden ikili traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

FARKLI BİR ÇALIŞMA AA ekibi çiftçilerin çalışmasını dron ile görüntüledi. Tunçkol, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi. REKLAM

"BUNU GURURLA YAPTIK" Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Tunçkol, "Bugün tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazdık. Bunu gururla yaptık, çünkü bizim damarlarımızda taşıdığımız kan bize bunu hükmediyor." dedi.

"CANIMIZI SEVE SEVE VERİRİZ" Bu ülkenin büyük zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Tunçkol, ülkeleri için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti. Erkorkmaz da farklı bir etkinlik yaparak Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını ifade etti.