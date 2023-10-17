Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Kırklarelili çiftçiler'den 29 Ekim kutlaması! Tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdılar

        Lüleburgazlı çiftçiler tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

        Kırklareli'nde iki çiftçi tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Halis Erkorkmaz (68) ile Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

        Erkorkmaz, tarlasına giden ikili traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

        FARKLI BİR ÇALIŞMA

        AA ekibi çiftçilerin çalışmasını dron ile görüntüledi.

        Tunçkol, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        REKLAM

        "BUNU GURURLA YAPTIK"

        Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Tunçkol, "Bugün tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazdık. Bunu gururla yaptık, çünkü bizim damarlarımızda taşıdığımız kan bize bunu hükmediyor." dedi.

        "CANIMIZI SEVE SEVE VERİRİZ"

        Bu ülkenin büyük zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Tunçkol, ülkeleri için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti.

        Erkorkmaz da farklı bir etkinlik yaparak Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lüleburgaz
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Habertürk Anasayfa