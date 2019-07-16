Kırklareli’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü temalı anma töreni

16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Himayelerinde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, binlerce Kırklarelili Milli İrade Ruhu İçinde buluştu.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanında ellerinde Türk Bayrakları ile toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını canlı yayında izledi. Vali Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin Hanımefendi program öncesinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında kurum ve sivil toplum örgütleri tarafından kurulan ikram stantlarını gezerek katkısı olan herkese teşekkür etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapılarak dualar edildi.
Vali Osman Bilgin, Eşi İlknur Bilgin, Protokol üyeleri, kurum ve Kuruluş Amirleri ve binlerce vatandaş Mehteran Takımı eşliğinde yürüdüler. Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuzun Türk milleti için hayati bir önem taşıdığını söyledi.
Hain FETÖ'cülerin, Aziz Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine haince girerek vatandaşın paraları ile alınan tank, top ve silahları yine vatandaşa doğrulttuklarını anımsatan Vali Osman Bilgin; "15 Temmuz da dimdik ayakta durarak darbe girişimini engelledik. Aziz milletimizden aldıkları paralarla yaşadıkları lüks hayat inşallah sona erecek. 2 yıl önceki acıları yaşamak istemiyorsak, dünyada söz sahibi olmak istiyorsak, devletten başka kimseyi tanımayın. Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiş, ülke tarihimizin en alçak darbe teşebbüslerinden biri olmuştur. 15 Temmuz 2016 günü aynı zamanda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün, milletin iradesini rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapılamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak vatan yapılmıştır, vatan uğruna nice canlar feda edilmiştir. Aziz milletimiz o gece, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, milli birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." Diyerek 15 Temmuz destanının hiç bir zaman unutulmayacağını ifade etti.
15 Temmuz Destanı ile ilgili görsellerin sunulması, Kırklareli’ndeki tüm camiilerimizden selaların okunmasıyla program sona erdi.
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