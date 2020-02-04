04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vali Bilgin, makamında GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ile futbolcuları kabul etti.
Takım oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Bilgin, takımın yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandığını bildiğini ifade etti.
Kırklarelispor'un Fenerbahçe'yi yeneceğine inandığını kaydeden Bilgin, "2. Lig takımı olarak son 8 takım arasında olması takımın büyük başarısının göstergesidir. İnsan istedikten, azmettikten sonra başaramayacağı, üstünden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur." diye konuştu.
Tüm taraftarları karşılaşmayı izlemeye davet eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlardan tek ricam şudur, ülkemizde spor konusunda özellikle profesyonel futbol liginde en çok izlenen spor dalı futbol. Ancak bazen istenmeyen nahoş olaylar oluyor. İlimizde çok şükür bu alanda bir sıkıntı yaşamadık. Yarın da yaşanmayacağına inanıyoruz. Yarın Fenerbahçe de bizim misafirimiz. Biz burada nasıl futbol oynayacaksak, İstanbul'da da oynayacağız. Orada da misafir olacağız. Taraftarlarımızdan ricam Türk örf ve adetlerine uygun şekilde, nasıl ki evimize gelen misafiri baş köşede tutuyorsak, aynı şekilde karşılayalım. Sporun içinde her türlü centilmence tezahüratı her şeyi yapabiliriz onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama onun haricinde taşkınlık, farklı şeyler olmamasını istiyoruz."
"FUTBOLCULARLA MÜNAKAŞAYA GİRMEYİN"
Vali Bilgin, GMG Kırklarelispor'un Fenerbahçe'yi kupadan eleyeceğine inandığını belirtti.
Kent olarak tek yürek olduklarını vurgulayan Bilgin, "Diğer maçlardaki performansı ortaya koyabilirsek Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu inanma ile ilgili bir şey. Sizden tek ricam diğer maçlardaki performansı gösterin. Futbolcularla da münakaşaya girmeyin." değerlendirmesinde bulundu.
Bilgin, GMG Kırklarelispor için marş hazırlattıklarını da sözlerine ekledi.
GMG Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ise takım olarak Fenerbahçe’yi kupadan eleyeceklerine inandıklarını bildirdi.
Takım kaptanı Davut Babur da Fenerbahçe karşılamasına inanarak çıkacaklarını belirterek, "Bizim yüreğimiz var, çıkacağız sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.
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