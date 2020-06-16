Kırklareli Valisi Bilgin: "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu"

AA

Vali Bilgin, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle ev ve tarım alanlarının zarar gördüğü Üsküpdere köyünde incelemede bulundu.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bilgin, köyde zarar gören ev ve tarım arazilerini gezerek, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Bilgin, evinin önünde ağlayan Belma Aydoğan'ın yanına giderek, onu teselli etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, dün etkili olan yağış nedeniyle Üsküpdere, Kızılcıkdere, Bayramdere, Kavakdere, Erikleryurdu köyleri ile Üsküp beldesinde bazı sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Bazı evlerin çatılarının uçtuğunu, ağaçların devrildiğini ve tarım arazilerinin su altında kaldığını bildiren Bilgin, "Yağış nedeniyle bazı köylerimizde ev ve tarım alanlarında zarar oluştu. Tarımla ilgili çok ciddi problemler söz konusu. Sadece Üsküpdere köyümüzde 6 bin dekarlık ciddi hasarlar var." diye konuştu.

Bazı evlerde de orta ve az dereceli hasarlar meydana geldiğini anlatan Bilgin, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Köyde 18 küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu vurgulayan Bilgin, ekiplerin küçükbaş hayvanların bulunması içinde çalıştıklarını kaydetti.

- Yağış ve Kovid-19 uyarısı

Vali Bilgin, meteoroloji verilerine göre, bölgede bir süre daha yağış olmasının öngörüldüğünü ve vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Tüm kurumların yağışlara hazırlıklı olduğunu anlatan Bilgin, vatandaşların özellikle yağış anında ve yağış beklenen dönemde dere kenarları ve vadilerden uzak durmalarının gerektiğini söyledi.

Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları yönünde uyardı.

Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sağanak, dolu ve fırtınanın etkili olduğu Üsküpdere köyünde evlerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

AFAD ekipleri çalışmaları drone ile sürdürüyor.

Öte yandan, köyün gençleri ise muhtarlık binası önündeki direkte bulunan ve yağış nedeniyle yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.