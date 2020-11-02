Kırklareli Valisi Bilgin: "Kovid-19 vakaların yüzde 50'si komşu ziyaretlerinden kaynaklanıyor"

Vali Bilgin, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında nisan ayına kıyasla vakaların çok fazla arttığını söyledi.
Vaka sayısının bu şekilde gitmesi halinde salgın kontrolünde zorlanılacağının altını çizen Vali Bilgin, şunları kaydetti:
"Böyle giderse kontrol noktasında çok çok zorlanacağız. Artık 'komşu ziyaretini kısa tutun' demiyorum, komşu ziyaretleri yapılmasın diyorum. Kovid-19 vakalarının yüzde 50'si komşu ziyaretinden kaynaklı. Buda bizim için çok büyük risk. Bu sayılar bu şekilde devam ederse ülkemiz açısından da böyle olursa Allah korusun Fransa'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın yaşadığı durumu yaşayabiliriz.
Bu da hiçbirimizin istemeyeceği, hiçbirimizin hoş karşılayamayacağı bir süreç. Rakamlara baktığımızda nisan ayının kat kat üzerindeyiz. Süreci yönetemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. Bu farklı tedbirleri almayı gerektirebilir."
Vakaların artması ile yoğun bakım servislerinin dolduğunu anlatan Bilgin, vaka artış hızının bu şekilde gitmesi durumunda süreci yönetmekte şanslarının da azalacağını belirtti.
Doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacakları bir sürece doğru gidildiğini ifade eden Bilgin, "Bu çok tehlikeli bir durum. İlimizdeki vakaların yüzde 30'u il dışı kaynaklı. İnsanlar ev içi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor gerekli tedbirler alınmayınca 1 vaka oluyor 4 vaka. Dolayısıyla çarpan etkisiyle vakalarımız sürekli artmakta. Yoğun bakımlar doldu." dedi.
-"Okul vakalarındaki artış yüzde 10 oranında"
Kendisinin de Kovid-19 hastalığına yakalandığını ve bu hastalığı yendiğini hatırlatan Bilgin, hastalığı yaşamayanın durumun ciddiyetini anlamasının güç olduğuna vurgu yaptı.
Okullarda çok yoğun tedbirler alındığını bildiren Vali Bilgin, "Öğretmenlerin bir araya gelmesi engellendi. Buna rağmen vaka olabiliyor mu, oluyor. Her sınıfın teneffüs aralığı değiştirildi. Servislerde tedbirler aldık. Her okula bir sağlıkçı görevlendirdik. Bilgisayar sistemi üzerinden 'A' yerinde vaka çıktı ise okulda hemen o çocuğun hangi okula gittiği tespit ediliyor. Okul vakalarındaki artış yüzde 10 oranında." ifadelerini kullandı.
Bilgin, vakaların yüzde 2'sinin Bulgaristan kaynaklı olduğunu ve yurt dışından kente gelen vatandaşlara Dereköy Sınır Kapısı'nda maske ve dezenfektan verdiklerini aktardı.
Maske ve mesafe kurallarına uymayan yaklaşık 4 bin kişi hakkında cezai işlem yapıldığını dile getiren Bilgin, kesilen cezaların yüzde 38'inin tahsil edildiğini söyledi.
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