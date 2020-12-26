AA

Vali Bilgin, Türk Kızılaya Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'da kan bağışında bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Kovid-19 testi yapılmadan kente giriş yok", "Kırklareli Valiliğinden flaş karar", "Herkese Kovid-19 testi yapılacak" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen bazı vatandaşlar arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamanın yanlış yorumlandığını vurgulayan Bilgin, "Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle 'ilimize girişlerde Kovid-19 testi zorunluğu getirildi' gibi bir karar söz konusu değil. Bu kararı alma yetkisi zaten valiliğin değil. Bazı basın kuruluşlarında bu haber dönüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kırklareli'nin İstanbul'a yakın olması nedeniyle gidiş gelişlerin yoğun olduğunu aktaran Bilgin, uyarılara rağmen ev ziyaretlerinde bulunan bazı vatandaşların yakınlarından ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 testi yapılması yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

Basında çıkan haberlerin ardından ikinci bir açıklama yaptıklarını ancak bu açıklamanın bazı basın kuruluşları tarafından yayınlanmadığını anlatan Bilgin, "Valilik olarak basın açıklaması yapmamıza rağmen bizim basın açıklamamızın basında maalesef yer almadığını, basını güç olarak kullanıp kamuoyunu yanlış yönlendirenler olduğunu görüyoruz. Bunlar doğru değil. Ülkemizde en önemli şey, bu ülke insanının yarını için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu mücadeleye hepimizin ortak olması gerekiyor." dedi.

İl Hıfzısıhha Kurulunun tarama testine ilişkin alınan karar hükmünü de, kötü niyetli anlayanlar ve "Türkçe okumayı bilmeyenler" için değiştirdiklerini belirtti.

"Yanlış haber yapanları yüce Allah'a havale ediyorum" diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"İl dışından gelecek vatandaşlarımıza Kovid-19 testi zorunluluğu getirdiğimiz hiçbir karar söz konusu değil. Aldığımız karar net. Eğer biz il dışından gelenlere korona testi zorunluluğu getirsek alacağımız karar şöyle olur, 'Kırklareli iline dışarıdan gelen tüm vatandaşlara Kovid-19 testi zorunluluğu getiririz' deriz. İl girişlerinde de bunu zorunlu tutarız. 'Test olmayanı içeriye almayız' diye bir karar alırız. Böyle alınmış bir karar yok, böyle bir niyetimizde yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Zaten Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu kararları alma yetkisi valiliğin değil."