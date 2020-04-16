Kırklareli Valiliği: "98 hastamız koronavirüsü yendi"

AA

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin kentte artarak devam ettiği belirtildi.

Kırklareli'nde bugüne kadar 98 hastanın koronavirüsü yenip normal hayatına devam ettiği bildirilen açıklamada, kentte 8 kişinin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kent merkezinde 115, Lüleburgaz'da 63, Babaeski'de 25, Pınarhisar'da 17, Vize'de 15, Pehlivanköy'de 2, Kofçaz ilçemizde de 1 hastamız var. Demirköy ilçemizde ise hiç vakamız bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.