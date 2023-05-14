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Kırklareli Seçim Sonuçları açıklanıyor 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Kırklareli Seçim Sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kırklareli'nde de binlerce vatandaşımız sandık başına gitti ve oylarını kullandı. İşte, büyük bir merakla araştırılan Kırklareli'nde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarında canlı son durum...

Giriş: 14.05.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2023 Türkiye genel seçimleri için artık oylama tarihi geldi çattı. Yurt içinde gün itibariyle yapılan ve milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen oy kullanma işlemi sona erdi. Söz konusu seçimde partilerin hangi ilde ne durumda olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde kimin önde olduğuna ilişkin araştırmalar başladı. İşte, 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi ile ilgili bilgiler...

  • KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kırklareli Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile birlikte ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kırklareli Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kırklareli Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    KIRKLARELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KIRKLARELİ'NDE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YYSK'nın kararlarına göre saat 18.30 itibariyle basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına izin verdi.

    Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

    İLÇE İLÇE KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erdi. YSK'nın kararlarına göre saat 18.30'da basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması serbest oldu. İşte ayrıntılar...

    14 MAYIS 2023 KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 KIRKLARELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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