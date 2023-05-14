KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023



Kırklareli Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile birlikte ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Kırklareli Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Kırklareli Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

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KIRKLARELİ'NDE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?



YYSK'nın kararlarına göre saat 18.30 itibariyle basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına izin verdi.



Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları için alttaki linke tıklayabilirsiniz.



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